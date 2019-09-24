В России отзывают более четырех тысяч автомобилей Mercedes-Benz

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ»). В России будут отозваны 4 635 автомобилей марки Mercedes-Benz (тип 909), сообщает Росстандарт.

Отзыву подлежат автомобили, которые были реализованы в период с августа 2017-го по май 2018 года.

«Причиной отзыва транспортных средств является жгут электропроводов двигателя, который из-за неоптимальной прокладки в моторном отсеке может тереться о кронштейн», — говорится в сообщении. Отмечается, что при большом поперечном сечении протертого провода не исключено образование искры и опасность возникновения пожара.

На машинах проверят и при необходимости отремонтируют жгут электропроводов двигателя.

Ремонт будет осуществляться бесплатно для владельцев.

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