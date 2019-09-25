(Казань, 25 сентября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). В ежегодном послании Госсовету РТ Президент Татарстана Рустам Минниханов перечислил преимущества нового налогового режима.

«Для многих статус самозанятого — это хороший старт, а также возможность выйти на правовое поле, получить легальный доход и сформировать хорошую кредитную историю», — отметил Президент РТ.

В настоящее время в республике зарегистрировано уже более 30 тыс. самозанятых, добавил он.

Рустам Минниханов привел примеры татарстанцев, которые успешно зарегистрировались и ведут свою деятельность, а также пожелал им хорошего бизнеса. Это Алексей Белов — первый в республике самозанятый, заключивший контракт на биржевой площадке, Резеда Аглиуллова, которая реализует свои изделия ручной работы за рубеж, и 14-летний Данияр Гумаров, который продает сыр собственного производства.

«Необходимо продолжить информационную компанию по реализации систем мер поддержки самозанятых граждан», — обратился к депутатам Президент Татарстана.

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