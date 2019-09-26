WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

26 сентября 2019, 16:22

ОбществоНаука и образование

«Мировой чемпион в области ЭПР»: в Казани вручили премию Завойского профессору Хитоши Охта

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ОбществоНаука и образование

«Мировой чемпион в области ЭПР»: в Казани вручили премию Завойского профессору Хитоши Охта

Фото: Наталья Рыбакова

Обладатель премии Завойского-2019 – исследователь Хитоши Охта на церемонии награждения в Казани заметил, что этот год для него стал особенным.

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Торжественная церемония вручения Международной премии имени Е. К. Завойского, которая присуждается за выдающийся вклад в применение или развитие электронного парамагнитного резонанса, состоялась сегодня в Казанской ратуше. В этом году ее обладателем стал профессор японского Университета Кобе Хитоши Охта.

«Вручение премии имени Е. К. Завойского – знаковое и значимое событие для науки Татарстана. Это грандиозное событие, поскольку в республике высоко ценят достижения нашего выдающегося соотечественника Завойского. Премия Завойского была основана в 1991 году, и уже 35 видных ученых из разных стран являются ее лауреатами», – сказала заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева на торжественной церемонии.

Вице-премьер отметила, что в Татарстане уделяется огромное внимание развитию науки. Численность научных организаций здесь одна из самых высоких среди регионов Приволжского федерального округа. Казанский научный центр является ядром научно-образовательного пространства страны. Республика гордится достижениями Академии наук РТ и вузов. Все научные учреждения и образовательные организации региона активно включены в реализацию нацпроекта «Наука».

«Убеждена, что Татарстан обладает колоссальным научно-техническим потенциалом. Впереди еще много непройденных дорог и неоткрытых явлений в науке. Хочу поблагодарить все научное сообщество республики за наше совместное движение вперед», – отметила Фазлеева.

Действительный член Академии наук РТ, доктор физико-математических наук, научный руководитель Казанского физико-технического института имени Завойского Кев Салихов в своем выступлении отметил, что в этом году на премию претендовали 27 номинантов. Однако комитет единогласно решил вручить заслуженную награду профессору Хитоши Охта из Японии.

«Профессор Хитоши Охта внес огромный вклад в терагерцовую аппаратуру ЭПР в сильных полях и в ее применение в физике твердого тела. Он мировой чемпион в данной области», – заметил Салихов.

Профессор Университета Кобе является одним из основателей Азиатско-Тихоокеанского общества ЭПР и Общества электронно-спиновой науки и технологии. В настоящее время он также является членом редакции международного журнала «Приложения магнитного резонанса», заместителем редактора бюллетеня ЭПР, членом совета Азиатско-Тихоокеанского общества ЭПР, членом Физического общества Японии, членом совета Японского общества инфракрасной науки и технологии. Профессор Охта широко известен в сообществе исследователей в области магнитного резонанса благодаря интенсивному международному сотрудничеству. Он опубликовал более 350 научных статей.

«Для меня это особенный год. Сегодня я в полном восторге», – поделился своими эмоциями с журналистами сразу после церемонии вручения премии профессор Хитоши Охта.

В текущем году исполняется 75 лет со дня открытия электронного парамагнитного резонанса. Это явление было обнаружено в 1944 году доцентом Казанского государственного университета Евгением Завойским. Международная премия имени Е. К. Завойского получила поддержку Казанского физико-технического института имени Завойского, КФУ, Правительства РТ и издательства «Шпрингер Вена» (Нью-Йорк), а также признание Амперовского общества, Международного общества ЭПР и Президиума Российской академии наук. Она высоко оценена на международном уровне как значительная премия за научные достижения.

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