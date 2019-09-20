Профессор из Японии стал обладателем премии казанского физика-экспериментатора Завойского

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). Японский физик, профессор Университета Кобе Хитоши Охта стал лауреатом премии им. Завойского. Награду победителю вручат 26 сентября в Казанской ратуше в рамках Международной конференции «Современное развитие магнитного резонанса», сообщает пресс-служба Казанского физико-технического института, названного в честь советского ученого.

«Лауреатом Международной премии им. Завойского 2019 года за выдающийся вклад в терагерцовую аппаратуру электронного парамагнитного резонанса в сильных полях и ее применения в физике твердого тела международным сообществом был избран японский физик, профессор Хитоши Охта», — сказано в сообщении.

Международная конференция в этом году будет приурочена к 75-летию открытия доцентом Казанского государственного университета Евгением Завойским нового фундаментального явления — электронного парамагнитного резонанса. Она пройдет с 23 по 27 сентября в Казанском физико-техническом институте им. Е.К. Завойского ФИЦ КазНЦ РАН.

Премия имени Завойского была учреждена в 1991 году. Ежегодно ее вручают российским или зарубежным ученым, сделавшим выдающийся вклад в применение или развитие ЭПР. Победитель получает 5 тыс. евро, а также возможность опубликовать свою работу в журнале Applied Magnetic Resonance.

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