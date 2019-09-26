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Татар-информ

26 сентября 2019, 14:12

Общество

Мэрия Казани: Масштабное отключение воды не скажется на подаче тепла

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Общество

Мэрия Казани: Масштабное отключение воды не скажется на подаче тепла

В пятницу, 27 сентября, на 30 часов частично отключат водоснабжение Авиастроительного, Кировского, Московского и Ново-Савиновского районов города.

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ»). Отключение воды в четырех районах Казани – Авиастроительном, Кировском, Московском и Ново-Савиновском, которое продлится 30 часов, не скажется на работе системы отопления. Об этом на совещании штаба по вопросам ЖКХ в исполкоме города заявил председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Анисимов, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Анисимов также поручил руководителям управляющих компаний еще раз оповестить местных жителей о запланированном отключении водоснабжения и призвал горожан заранее запастись водой. Кроме того, он рекомендовал во время отключения по максимуму провести регламентные ремонтные работы.

«Для нас это из ряда вон выходящее событие, ремонт арматуры был запланирован на 2021 год. Однако эта задвижка (трещина в которой и стала причиной работ – прим. Т-и) служит уже 50 лет и имеет высокий износ. Просим горожан с пониманием отнестись к этой ситуации», – заключил руководитель Комитета ЖКХ Казани.

Водоснабжение в большей части домов Авиастроительного, Кировского, Московского и Ново-Савиновского районов города будет отключено завтра, 27 сентября, в 22 часа. Подача воды будет прекращена в более чем 1,7 тыс. многоквартирных домов, 10 тыс. частных домов и 800 объектах социальной сферы, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

Отключение воды продлится 30 часов. Из них шесть часов уйдет на опорожнение водовода, 18 часов – на сами ремонтные работы, а оставшееся время – на промывку и обеззараживание системы, регулировку гидравлического режима. 

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