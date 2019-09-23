Спортивные игры, экскурсии в музеи и театры: из-за отключения воды в казанских школах отменят уроки

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ», Александра Давыдова). В Казани с 27 по 29 сентября отключат водоснабжение в 83 школах, 159 детсадах и в 16 учреждениях дополнительного образования. Об этом на деловом понедельнике сообщила заместитель начальника Управления образования города Светлана Захарова.

«В школах Казани этот день будет объявлен днем здоровья и культуры, школьники примут участие в выполнении норм ГТО, спортивных играх и выездных культурно-массовых мероприятиях», — отметила спикер

Она также добавила, что в рамках партнерского проекта музеев и школ Казани «Культурный дневник» учащиеся совместно с педагогами посетят кино, музеи, театры и библиотеки. Для быстрого реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в усиленном режиме будет работать аварийная служба при управлении образования.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в пятницу, 27 сентября, с 22.00 до 29 сентября в Казани отключат водоснабжение части Авиастроительного, Кировского, Московского и Ново-Савиновского районов города Казани. Подача воды будет прекращена в более 1,7 тыс. многоквартирных домов, 10 тыс. частных домов и 800 объектах социальной сферы. Отключение воды на 30 часов затронет практически половину жилфонда города.

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