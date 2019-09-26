Замглавы Росреестра по РТ отправили под домашний арест по делу о превышении должностных полномочий

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ», Елена Саляхова). Советский районный суд Казани арестовал заместителя главы Управления Росреестра по Татарстану. 47-летнюю Аду Зайдуллину обвиняют в превышении должностных полномочий и в мошенничестве в крупном размере.

Как установили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ, с ноября 2014 года по май 2017 года Ада Зайдуллина участвовала в изготовлении фиктивных договоров на передачу земельных участков в бессрочное пользование. В махинации были замешаны еще несколько человек. Таким образом они незаконно завладели этими участками.

Сегодня следствие обратилось в суд с просьбой отправить Зайдуллину в СИЗО.

«Причастность Зайдуллиной к преступлению подтверждается показаниями свидетелей. Так как Зайдуллина подозревается в тяжком преступлении, она может скрыться от следствия, оказывать давление на свидетелей. В связи с этим прошу суд избрать ей меру пресечения в виде ареста», – сказала следователь.

Сама Зайдуллина свою вину не признает. В зал суда женщину ввели под конвоем. Адвокаты настаивали на том, чтобы ее не заключали под стражу. По их словам, Зайдуллину могли оговорить экс-сотрудники Управления Росреестра по РТ.

В итоге суд решил поместить Зайдуллину под домашний арест до 24 ноября.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что задержана заместитель главы Управления Росреестра по РТ Ада Зайдуллина. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

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