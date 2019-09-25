(Казань, 25 сентября, «Татар-информ»). За превышение должностных полномочий задержана заместитель главы Управления Росреестра по Татарстану. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственных источников.

Как удалось выяснить сотрудникам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ, с июня 2015 года по февраль 2017 несколько человек участвовали в изготовлении фиктивных договоров о предоставлении участков земли в бессрочное пользование. Таким образом они незаконно завладели этими участками.

По данным источника агентства, сотрудники УЭБ и ПК МВД по РТ выяснили, что в махинациях участвовала и 47-летняя заместитель руководителя Росреестра по Татарстану Ада Зайдуллина.

«По факту случившегося возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий», – добавил источник.

Накануне Зайдуллина была арестована. Завтра следователи СУ СК России по РТ обратятся в суд с ходатайством об избрании ей меры пресечения. Процесс состоится в Советском районном суде Казани.

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