Двух подруг, которые надругались над парнем в Бугульме и сняли это на видео, арестовали

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ»). Двух подруг, которые надругались над 19-летним парнем в Бугульме и сняли это на видео, арестовали. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственного источника.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 22-летняя девушка попросила знакомого починить сломанный iPhone и пригласила его к себе домой. Молодой человек ненадолго ушел, и когда вернулся, к девушке пришла ее 30-летняя подруга, а стекло на смартфоне оказалось разбито. Подруги обвинили парня, стали требовать деньги. За отказ они надругались над ним при помощи интим-игрушки, сняли все на видео и грозились распространить запись в Интернете.



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