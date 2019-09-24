(Казань, 24 сентября, «Татар-информ»). В Бугульме две подруги надругались над 19-летним парнем и сняли это на видео. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил собственный источник.

«По предварительным данным, 22-летняя девушка попросила знакомого починить сломанный iPhone, пригласив его к себе домой. Юноша ушел, а когда вернулся, к девушке пришла ее 30-летняя подруга, а стекло на смартфоне было разбито. Подруги обвинили парня, стали требовать три тысячи рублей, а за отказ – надругались над ним при помощи интим-игрушки, сняли все на видео и грозились распространить», — рассказал источник агентства.

Парень якобы ушел за деньгами, но сам отправился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.

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