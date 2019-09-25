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Татар-информ

25 сентября 2019, 15:34

Здоровье и среда

Семью лебедей с пятью птенцами с каскада прудов в Альметьевске забрали на зимовку

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Здоровье и среда

Семью лебедей с пятью птенцами с каскада прудов в Альметьевске забрали на зимовку

Фото: almetievsk-ru.ru

На период холодов птиц перевезут в оборудованный питомник.

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ»). На днях у пары черных лебедей, живущих на каскаде прудов в Альметьевске, появилось щедрое потомство. Однако семейство с пятью малышами вызвало не только умиление среди местных жителей, но и беспокойство, сообщает «Альметьевск ТВ».



Неравнодушные альметьевцы начали беспокоиться за судьбу птенцов и их родителей – уже стало холодно, а впереди еще зима.

Сегодня специалисты с помощью специальных устройств провели отлов семейства. Малышей поймали быстрее – на это ушло чуть более получаса, затем орнитологи приступили к более сложной части — отлову взрослых птиц.

Сотрудники Управления ресурсами Альметьевского района рассказали, что на период холодов птиц перевезут в оборудованный питомник, расположенный в Альметьевском районе.

Также на каскаде прудов обитает пара белых лебедей. Грациозные птицы живут в Альметьевске с конца августа 2017 года. Обитают они на воде в теплое время, а затем переводятся на зимнее содержание.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани спасли пару лебедей, которых местный житель обнаружил на своем участке.

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