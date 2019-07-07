В Казани спасли пару лебедей, которых местный житель обнаружил на своем участке

(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). Спасатели доставили в зоопарк пару лебедей, которых житель Казани обнаружил на своем участке, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня днем в МЧС сообщили, что на Пожарной улице хозяин одного из участков обнаружил двоих лебедей, которые не могли взлететь. Мужчина переживал за птиц и обратился за помощью к спасателям», – рассказали в министерстве.

Дежурная смена прибыла на места, отловила лебедей при помощи сети и отвезли из в зоопарк отеля «Регина» в поселке Петровский.

В данный момент птицы помещены на карантин.

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