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Татар-информ

25 сентября 2019, 15:08

Политика

Мухаметшин пожелал Емельянову не терять связь с Госсоветом РТ и помнить об интересах республики

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Политика

Мухаметшин пожелал Емельянову не терять связь с Госсоветом РТ и помнить об интересах республики

Фото: Салават Камалетдинов/архив

Представитель татарстанского парламента в Совете Федерации РФ досрочно сложит полномочия депутата Госсовета РТ 1 октября 2019 года.

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). Геннадий Емельянов досрочно сложит полномочия депутата Госсовета РТ в связи с избранием в Совет Федерации РФ. Об этом стало известно на третьем заседании татарстанского парламента.

Депутаты единогласно поддержали досрочное прекращение полномочий коллеги. Решение прокомментировал председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Хотелось бы пожелать ему успешной работы, представлять парламент республики в Совете Федерации Федерального собрания РФ и не терять связь с Государственным Советом республики. Всегда помнить: "Я представляю интересы Республики Татарстан"», — отметил спикер парламента.

Геннадий Емельянов был избран членом Совета Федерации на первом заседании Госсовета РТ нового созыва, после чего подал заявление о досрочном прекращении полномочий. Он досрочно прекратит полномочия депутата с 1 октября текущего года, заключил Мухаметшин.

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