Минниханов: Лишая учеников возможности перейти в 10-й и 11-й классы, школы пытаются повысить рейтинг

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов выступил против ограничения возможности школьников обучаться в 10-м и 11-м классах школ. Такое мнение руководитель республики выразил в ежегодном послании парламенту Татарстана.

«Некоторые школы пытаются ограничивать возможность продолжения обучения в 10-11-м классах. В реальности это — стремление повысить свой рейтинг за счет исключения учащихся с невысокими оценками. Мы должны дать возможность всем желающим получить полное среднее образование», — подчеркнул Минниханов.

Президент РТ отметил, что приоритетной задачей для Министерства образования и науки РТ является повышение качества образования.

«Неотъемлемая часть образования — это воспитание. К сожалению, здесь мы недорабатываем. Особенно в части своевременного выявления детей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации», — расставил приоритеты Президент РТ.

Рустам Минниханов также обратился к Минобразования РТ, педагогическому сообществу и родительским комитетам с просьбой принять необходимые меры по совершенствованию воспитательной работы. «Умелое, тактичное формирование преподавателями, особенно классным руководителем, в сознании ребенка традиционных ценностей — залог становления личности», — заключил Президент РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Рустам Минниханов предложил ввести в Татарстане паспорта компетенций школьных учителей, которые станут основным документом при аттестации и оценке результативности работы педагогов.

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