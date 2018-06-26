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Татар-информ

25 сентября 2019, 11:54

Политика

Рустам Минниханов предложил ввести в Татарстане паспорта компетенций школьных учителей

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Политика

Рустам Минниханов предложил ввести в Татарстане паспорта компетенций школьных учителей

Фото: Владимир Васильев

Президент РТ считает необходимым усиление роли муниципальных методических служб в части обобщения и распространения лучших образовательных практик.

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ»). Подготовка современных учителей и их профессиональный рост должны стать основными приоритетами Министерства образования и науки РТ, а также научно-образовательных организаций. Такое мнение выразил Президент РТ Рустам Минниханов в ежегодном послании парламенту Татарстана.

«Думаю, никого не надо убеждать в справедливости тезиса, что не школа делает учителя, а учитель школу», — отметил Минниханов.

По мнению Президента РТ, в республике необходимо разработать и ввести паспорт компетенций учителя, который станет основным документом при аттестации и оценке результативности работы педагогов.

«Нужно усилить роль муниципальных методических служб в части обобщения и распространения лучших образовательных практик, обеспечения профессионального роста педагогов, поддержки методических объединений учителей-предметников», — сказал Президент РТ.

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