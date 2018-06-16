Блогер Варламов включил набережные Казани и Челнов в число лучших в России

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ»). Известный блогер-урбанист Илья Варламов составил список из десяти самых лучших набережных, существующих в России. В него попали набережная озера Нижний Кабан в Казани и набережная Габдуллы Тукая в Набережных Челнах.

Набережной Кабана Варламов отдал первое место в своем топе. «Тут построили деревянные мостки и палубы, придумали систему фильтрации воды с помощью растений, установили немецкую детскую площадку с системой каналов и шлюзов и даже оставили место для велодорожки!» – с восхищением перечислил он отличительные черты проекта.

Особое внимание блогер обратил на созданную в Казани систему каскадов, обеспечивающую фильтрацию воды. При этом набережной Кабана он отдает должное уже не в первый раз, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

Набережная Тукая же в Набережных Челнах оказалась на третьем месте. Урбанист упомянул систему мостов, удобные скамейки, единый дизайн, качели и сохраненный старый дебаркадер.

Второе место Варламов отдал Казанской набережной в Туле. Кроме того, в топ-10 вошли набережные, расположенные в Москве, Белгороде, Санкт-Петербурге, Красноярске, Самаре, Екатеринбурге и Ухте.

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