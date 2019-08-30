Блогер Илья Варламов назвал Казань одним из самых образцовых городов России

(Казань, 30 августа, «Татар-информ»). Блогер Илья Варламов назвал топ-10 образцовых городов России, у которых можно перенять опыт в градостроительстве и благоустройстве общественных пространств. В рейтинг также попала столица Татарстана.
Блогер особое внимание обратил на новую набережную озера Кабан, которую назвал лучшей в России.
«Тут построили деревянные мостки и палубы, придумали систему фильтрации воды с помощью растений, установили немецкую детскую площадку с системой каналов и шлюзов и даже оставили место для велодорожки!» — пишет Варламов.
Он отметил металлические ограждения с перфорацией, символизирующие волну, осветительную систему, которая красиво подсвечивает берег в темное время суток, и велодорожку, отделенную от пешеходной зоны и проезжей части. Похвалил блогер и грамотное проектирование, благодаря которому на набережной не слышно движения автомобилей по улице Марселя Салимжанова.
Кроме Казани в список попали Альметьевск, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Белгород, Красноярск, Грозный и др.