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Татар-информ

25 сентября 2019, 07:34

Здоровье и средаНаука и образование

Медики перечислили простые продукты, повышающие продолжительность жизни

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Здоровье и средаНаука и образование

Медики перечислили простые продукты, повышающие продолжительность жизни

Полезны продукты, способствующие поддержанию кровяного давления в норме.

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ»). Одним из основных факторов развития сердечно-сосудистых заболеваний является высокое кровяное давление. Соответственно, поддерживающие его в норме продукты способствуют увеличению продолжительности жизни, напомнили врачи. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на портал MedicalXpress.

«Определенную пищу стоит включить в рацион и гипертоникам, так как она даже может помочь сократить количество необходимых пациенту лекарств», – уточнили при этом специалисты.

Так, необходимые человеку каждый день от 1000 до 1300 мг кальция можно получать из таких продуктов, как молоко и йогурт.

Способствуют поддержанию нормального давления и омега-3 жирные кислоты, содержащиеся, в частности, в семенах льна. Их необходимо употреблять в измельченном виде – примерно две столовые ложки в сутки.

Кроме того, помогают регуляции кровяного давления чеснок и травяной чай – например, напиток из гибискуса (каркаде), добавили медики. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Минздраве РФ назвали необходимые для укрепления иммунитета продукты.

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