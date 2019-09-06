Медики назвали необходимые для женской красоты продукты

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ»). Некоторые продукты способны не только улучшить общее состояние здоровья, но и положительно повлиять на внешний вид женщин, заявили медики. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на «Медикфорум».

Так, для сохранения привлекательности и стройности необходимо добавить в свой рацион тофу и молочные продукты: они богаты кальцием. Это будет способствовать улучшению состояния волос, костей, ногтей и зубов, а также поможет укрепить мышцы.

Кроме того, для женского организма полезна красная рыба из-за обилия в них омеги-3. Это поможет предотвратить появление ранних морщин, повысить упругость и эластичность кожи.

Продукты, содержащие витамин С, полезны для улучшения иммунитета. Они также улучшат состояние кожи и защитные функции организма.

Эксперты также рекомендуют как минимум дважды в неделю есть брокколи — она поможет продлить молодость и воспрепятствует размножению бактерий в организме.

Полезны темный и горький шоколад. Магний, медь, цинк и фосфор в их составе будут способствовать стабилизации гормонального фона.

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