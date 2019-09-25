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Татар-информ

25 сентября 2019, 06:56

Здоровье и среда

В Гидрометцентре России рассказали об октябрьской погоде

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Здоровье и среда

В Гидрометцентре России рассказали об октябрьской погоде

На севере европейской части страны предстоящий месяц обещает быть достаточно теплым.

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ»). Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра РФ, в октябре север Европейской части России, включая Московский регион, «будет находиться в зоне тепла». Об этом рассказал научный руководитель учреждения Роман Вильфанд, пишет «Российская газета».

При этом более холодным, чем обычно, предстоящий месяц окажется в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, на юге Красноярского края, в Хакасии и Тыве, на территории Предбайкалья и Забайкалья, а также в ряде регионов Дальнего Востока.

«На всей остальной территории России температуры в октябре ожидаются около нормы», – пояснил метеоролог.

Вместе с тем, по словам научного руководителя Гидрометцентра РФ, избыточные осадки возможны в Архангельской области и Ненецком автономном округе, в Алтайском и Приморском краях, в Магаданской области и Чукотском АО.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев рассказал об аномально холодной погоде, установившейся в Казани

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