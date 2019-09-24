Эксперт КФУ спрогнозировал аномальное похолодание для Казани

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Аномальные холода пришли во второй половине сентября в столицу Татарстана и задержатся здесь до конца месяца. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил сегодня завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.

«Ночные и дневные температуры сейчас низкие. Это обусловлено тем, что мы находимся в тыловой части обширного циклона, центр которого находится в районе Северного Урала, вблизи Арктики. К нам поступает холодный арктический воздух. Сейчас среднесуточная температура ниже климатической нормы на 5-6 градусов. В ближайшее время потепления не ожидается», - сказал собеседник.

Юрий Переведенцев отметил, что на протяжении трех дней в столице Татарстана среднесуточная температура ниже 8 градусов, что говорит о начале отопительного периода. Последняя декада сентября оказалась аномально холодной, в ближайшие дни среднесуточная температура воздуха составит лишь 5-6 градусов тепла.

«Только по прогнозу Гидромета РФ, если он оправдается, в самом конце недели – в понедельник температура вернется к климатической норме. Климатическая норма среднесуточной температуры в самом конце сентября составляет порядка 8 градусов. По предварительному прогнозу, температура в понедельник днем должна быть около 14 градусов», - сказал эксперт КФУ.

Юрий Переведенцев добавил, что во второй половине месяца осадков будет мало. Температуры воздуха в ночные часы будут достаточно низкими и составят 1-3 градуса тепла. Днем воздух будет прогреваться до 8 градусов тепла.



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