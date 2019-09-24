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Татар-информ

24 сентября 2019, 12:19

Происшествия

За рисунки на зданиях МВД и ДУМ РТ в Казани нижегородец отработает 300 часов

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Происшествия

За рисунки на зданиях МВД и ДУМ РТ в Казани нижегородец отработает 300 часов

В марте этого года нетрезвый гость столицы Татарстана изрисовал несколько зданий в исторической части города.

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ»). За рисунки на зданиях МВД и ДУМ РТ в Казани нижегородец отработает 300 часов, сообщили в пресс-службе Вахитовского районного суда Казани.

«Суд признал Павла Булыгина виновным и назначил ему наказание в виде 300 часов обязательных работ», – уточнили в суде.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в марте этого года нетрезвый житель Нижнего Новгорода 26-летний Павел Булыгин изрисовал своими инициалами шесть зданий в исторической части города, включая здание главного управления МВД на Дзержинского, Духовного управления мусульман на Лобачевского, два здания банка и еще несколько исторических строений, датированных XIX-XX веками.

«Художника» быстро установили. Парень во всем сознался и полностью оплатил убытки от своих рисунков.
 

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