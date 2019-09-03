За рисунки на зданиях МВД и ДУМ РТ в Казани житель Нижнего Новгорода попал под суд

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Сегодня в Вахитовском районном суде Казани началось разбирательство по делу о вандализме и повреждении памятников культурного наследия. Подсудимый, 26-летний житель Нижнего Новгорода Павел Булыгин, изрисовал пять зданий в исторической части города, включая здание главного управления МВД на Дзержинского, Духовного управления мусульман на Лобачевского, два здания банка и еще несколько исторических строений, датированных XIX-XX веками.

Как поделился с журналистами обвиняемый, граффити на стены он наносил в марте и в этот момент «был не совсем трезв».

«Когда я приехал домой, мне сказали: “Ты что, там с этим вообще строго – везде камеры стоят”. И вскоре мне предъявили обвинение», – рассказал подсудимый.

По словам Булыгина, на стенах он оставил свои инициалы – так он поступает в каждом городе, куда приезжает погулять.

«Кто же знал, что это окажется здание МВД? Если бы я знал, что это какие-то исторические памятники, я бы такого, конечно же, не делал», – добавил он.

Как следует из материалов дела, надписи были нанесены черной аэрозольной краской в районе 2-3 часов ночи. Чтобы исправить творчество нерадивого художника МВД по РТ, ДУМ РТ и управляющая компания Вахитовского района потратили порядка 18 тысяч рублей.

Потерпевшие предпочли, чтобы дело рассматривалось без их участия. Сегодня в суд явилась только представительница управляющей компании. Она заявила, что надписи на стенах были обнаружены в апреле, во время обхода территории рабочими.

«Мы не стали заявлять гражданский иск, так как сразу было обговорено, что виновник возместит ущерб. Если он выплатит всю сумму, мы не будет предъявлять к нему никаких претензий», – заявила представитель компании в суде.

В свою очередь подсудимый добавил, что вину полностью признает и готов оплатить расходы, для этого ему нужны только реквизиты для оплаты.

Суд отложил рассмотрение дела на две недели и дал художнику время для оплаты потерпевшим расходов.



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