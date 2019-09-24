За семь месяцев 2019 года на производствах РТ погибли 13 рабочих

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). На татарстанских предприятиях с января по июль 2019 года произошло 13 несчастных случаев, а еще 16 случаев имели тяжелые последствия для здоровья работников. Об этом на II Республиканском форуме Федерации профсоюзов Татарстана «Стремление к нулю — национальная стратегия в сфере охраны труда» рассказал заместитель министра промышленности и торговли РТ Алмаз Хусаинов.

«По итогам семи месяцев 2019 года на курируемых министерством предприятиях произошли 13 смертельных несчастных случаев и 16 случаев с тяжелыми последствиями», — отметил он.

Хусаинов напомнил, что по итогам 2018 года на предприятиях промышленности и торговли произошли 48 несчастных случаев, в которых пострадали 50 человек.

Хусаинов добавил, что, как и ранее, основной причиной травматизма стало несоблюдение работниками требований охраны труда. Также анализ показал, что за последние 3 года значительно выросло количество несчастных случаев в результате ДТП и при выполнении работ на высоте.

Напомним, что сегодня в Казани обсуждают защиту прав трудящихся и ищут пути снижения травматизма на производствах.

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