Татарстанские профсоюзы поделятся лучшими практиками охраны труда рабочих на форуме в Казани

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). В столице РТ на II Республиканском форуме Федерации профсоюзов Татарстана «Стремление к нулю — национальная стратегия в сфере охраны труда» сегодня обсудят лучшие идеи и практики защиты прав трудящихся, рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

«Сегодня будут обсуждаться лучшие идеи. Думаю, что главный результат этого форума — это обмен опытом. Каждое предприятие нарабатывает особые принципы организации труда, а главная цель — "стремление к нулю" — отсутствию травматизма, несчастных случаев на производстве», — сказала она.

Фазлеева также поздравила всех работников Татарстана с праздником — Днем профсоюзов РТ. Напомним, что ранее к жителям республики с поздравлением обратился Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

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