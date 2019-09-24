«Работали бок о бок»: Сафаров представил коллективу «Татмедиа» нового руководителя

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ», Егор Никитин). Коллективу Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» представили нового руководителя Айдара Салимгараева.

Встреча с новым руководителем состоялась во время вручения ключей от новых служебных автомобилей, призванных повысить мобильность и оперативность работы агентства. Айдара Салимгараева представил коллективу руководитель Аппарата Президента РТ, председатель совета директоров ОАО «Татмедиа» Асгат Сафаров.

«Для многих из вас это не будет новостью, потому что вы прекрасно знаете Айдара Саитгараевича и работали с ним бок о бок многие годы. Мы желаем ему более интенсивной работы во благо развития отрасли и успехов на этом поприще», — резюмировал Асгат Сафаров.

Ранее стало известно, что Президент Татарстана подписал указ о назначении Айдара Салимгараева на должность руководителя агентства «Татмедиа». Ранее Салимгараев возглавлял Информационно-аналитическое управление Президента Татарстана.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.