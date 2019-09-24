WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

24 сентября 2019, 11:46

Политика

«Работали бок о бок»: Сафаров представил коллективу «Татмедиа» нового руководителя

Рекомендуем

Политика

«Работали бок о бок»: Сафаров представил коллективу «Татмедиа» нового руководителя

Фото: Салават Камалетдинов

Нового главу Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям сегодня назначил Президент РТ.

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ», Егор Никитин). Коллективу Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» представили нового руководителя Айдара Салимгараева.

Встреча с новым руководителем состоялась во время вручения ключей от новых служебных автомобилей, призванных повысить мобильность и оперативность работы агентства. Айдара Салимгараева представил коллективу руководитель Аппарата Президента РТ, председатель совета директоров ОАО «Татмедиа» Асгат Сафаров. 

«Для многих из вас это не будет новостью, потому что вы прекрасно знаете Айдара Саитгараевича и работали с ним бок о бок многие годы. Мы желаем ему более интенсивной работы во благо развития отрасли и успехов на этом поприще», — резюмировал Асгат Сафаров.

Ранее стало известно, что Президент Татарстана подписал указ о назначении Айдара Салимгараева на должность руководителя агентства «Татмедиа». Ранее Салимгараев возглавлял Информационно-аналитическое управление Президента Татарстана.

 

 

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Нарышкин: Голословные заявления об авторстве атак на заводы в Саудовской Аравии недопустимы
Новости дня
13:00
Роспотребнадзор по РТ: Самое частое профессиональное заболевание в РТ — нейросенсорная тугоухость

За последние 3 года у работников различных отраслей промышленности в Татарстане зарегистрировано 634 случая профессиональных заболеваний и отравлений.

12:55
Водителя автобуса, который объезжал пробку в Казани по встречке, отстранили от работы

В ближайшее время на дисциплинарной комиссии предприятия будет поднят вопрос об увольнении водителя-нарушителя.

12:48
Эксперт КФУ спрогнозировал аномальное похолодание для Казани

Аномальные холода пришли в столицу Татарстана и задержатся здесь до конца месяца.

12:44
Равиль Маганов: «ЛУКОЙЛ» планирует нарастить объем нефтедобычи в Татарстане

Президент РТ вручил вице-президенту ПАО «ЛУКОЙЛ» Орден Дружбы («Дуслык»).

12:30
За семь месяцев 2019 года на производствах РТ погибли 13 рабочих

В прошлом году от несчастных случаев пострадали 50 человек.

12:22
Рустам Минниханов: «Я всегда по утрам смотрю, какова цена на нефть и какой курс рубля»

Президент РТ принял в Казанском Кремле вице-президента ПАО «ЛУКОЙЛ».

12:19
За рисунки на зданиях МВД и ДУМ РТ в Казани нижегородец отработает 300 часов

В марте этого года нетрезвый гость столицы Татарстана изрисовал несколько зданий в исторической части города.

12:18
Театр Камала проведет новый конкурс в области татарской драматургии с денежными призами

Минкульт РТ, Союз театральных деятелей Татарстана и театр Камала обьявляют конкурс «Новая татарская пьеса-2019».

12:05
Очевидцы сняли на видео, как в Казани автобус едет по встречке

Видеозапись с нарушителем была сделана на улице Тэцевская неподалеку от поселка Воронино.

12:02
Логоцентр OZON откроется в Татарстане в середине 2020 года

Строительство распределительного центра обойдется компании в 1 млрд рублей.

11:58
Асгат Сафаров вручил татарстанским СМИ ключи от новых автомобилей

Автопарки городских и районных редакций пополнились 35 новыми машинами.

11:46
«Работали бок о бок»: Сафаров представил коллективу «Татмедиа» нового руководителя

Нового главу Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям сегодня назначил Президент РТ.

11:38
В четырех районах Казани временно отключат электричество

Причина отключений — проведение планового ремонта ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций.

11:34
Презентация и упаковка проекта: в рамках «Цифрового прорыва» пройдет образовательная программа

Финальные соревнования пройдут в «Казань Экспо» с 27 по 29 сентября.

11:24
Госкомитет РТ по биоресурсам объяснил причину гибели голубей в парке Урицкого в Казани

Исследование тушек голубей в ветеринарной лаборатории в столице Татарстана длилось неделю.

11:23
Делом 13-летнего подростка из Нижнекамска, который вымогал деньги и избил женщину, займется Следком

Шокирующая видеозапись из Нижнекамска, где подросток напал на женщину на спортплощадке, появилась в минувшую пятницу в соцсетях.

11:16
Участники школьной номинации конкурса «Цифровой прорыв» поборются за 550 тыс. рублей

В данной номинации примут участие 500 школьников 8–11 классов из Татарстана.

11:13
Полицейские Челнов просят болельщиков прибыть на матч «КАМАЗ» – «Спартак» на общественном транспорте

Перед игрой в фан-зоне для болельщиков будет организован концерт – перед ними выступит ВИА «Волга-волга».

11:08
Айдар Салимгараев возглавил Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа»

Президент Татарстана подписал указ о назначении нового руководителя агентства по печати и массовым коммуникациям республики.

11:04
Татарстанские профсоюзы поделятся лучшими практиками охраны труда рабочих на форуме в Казани

На форуме Федерации профсоюзов обсудят пути снижения травматизма на производствах и новую национальную стратегию защиты работников.

10:58
Тесла-аккумуляторы и укрытия спортплощадок: Минниханов провел совет директоров «Татнефтехиминвеста»

Президент РТ отметил высокий потенциал водородных технологий в качестве топлива будущего.

10:48
Казань побила 53-летний рекорд по раннему установлению снежного покрова

За сегодняшнюю ночь в столице Татарстана выпало 6,6 мм снега.

10:36
Полмиллиона, партнерство, образование: какие призы получат победители «Цифрового прорыва» в Казани

Столица РТ примет финал всероссийского конкурса 27-29 сентября.

10:30
Кабмин РТ утвердил гранты для создания произведений искусства к 100-летию ТАССР

Общая сумма субсидий составит около 15 млн рублей.

10:28
С начала года Гарантийный фонд РТ поддержал бизнес на 2,5 млрд рублей

Услугами фонда уже воспользовались свыше 1,2 тыс. предпринимателей республики, отметил Тимур Темиргалиев.

События