Песошин поздравил татарстанцев с Днем профсоюзов РТ

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ»). Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поздравил жителей республики с Днем профсоюзов, сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Профессиональные союзы – это исторически первое массовое общественное объединение, включающее наиболее активную часть гражданского общества. Профсоюзы востребованы самой жизнью», – сказал глава Правительства Татарстана.

Песошин заметил, что с каждым годом растет как авторитет профсоюзов в обществе, так и их влияние на решение вопросов социально-трудовых отношений, где они выполняют посреднические функции между трудовыми коллективами и работодателями, трудящимися и властями региона.

«Федерация профсоюзов Республики Татарстан является активным участником и во многом локомотивом преобразований в социально-трудовой сфере», – подчеркнул Премьер.

В завершение поздравления Алексей Песошин от имени Правительства РТ и от себя лично пожелал всем участникам профсоюзного движения Татарстана «крепкого здоровья, дальнейшей конструктивной и качественной совместной работы, приносящей ощутимые результаты, динамичного развития и сохранения всех позитивных традиций».

День профсоюзов Республики Татарстан был установлен Государственным Советом РТ в 2010 году. Дата была выбрана в связи с тем, что 24 сентября 1920 года I съезд профсоюзов ТАССР постановил именовать объединение профсоюзов республики советом профессиональных союзов.

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