Полмиллиона, партнерство, образование: какие призы получат победители «Цифрового прорыва» в Казани

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Победители финала всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» — одного из флагманских проектов АНО «Россия — страна возможностей» в Казани — получат до 500 тыс. рублей, финансирование для своих проектов и возможность стать партнером крупного промышленного предприятия. Об этом на брифинге в Кабинете министров РТ рассказал заместитель премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов.

«Есть возможность получить приз, финансирование на создание, может быть, своей компании, либо предложить партнерство крупным промышленным предприятиям, которые поддерживают этот конкурс, также денежный приз в размере около 500 тыс. рублей», — сказал он.

Также победители смогут получить поддержку от «Фонда содействия инновациям» или поучаствовать в образовательных программах: «По итогам конкурса каждый участник, занявший соответствующее место, может получить возможность получения дополнительного образования».

Напомним, что соревнования конкурса «Цифровой прорыв» пройдут в «Казань Экспо» в формате хакатона с 27 по 29 сентября. Более 3 тыс. специалистов по программированию, дизайну и управлению сообща будут искать решение проблемы в течение 48 часов. Участники выполнят задания в пяти номинациях: «Образование и наука», «Здравоохранение», «Государственное управление», «ЖКХ и городская среда», «Транспорт и логистика», а также в специальных номинациях от партнеров конкурса. А оценивать их работу пригласили более 120 членов жюри.

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