В сентябре Татарстан примет самый крупный в мире хакатон

(Казань, 15 июня, «Татар-информ», Александра Давыдова). В сентябре в Татарстане пройдет самый крупный в мире хакатон, участниками которого станут более 3,5 тыс. человек. Об этом на открытии «Цифрового прорыва» сообщил заместитель Премьер-министра по цифровой экономике РТ Роман Шайхутдинов.

«В сентябре этого года на территории республики Татарстан будет проходить финал конкурса „Цифровой прорыв“. Это самый крупный в мире хакатон, в котором примут участие более 3,5 тыс. участников. В мире таких хакатонов [с таким количеством людей] одновременно не проводилось. Это существенный призовой фонд, возможность показать себя, увидеть других и также визуализировать себя на цифровом пространстве нашей страны», — отметил спикер.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в казанском IT-парке стартовал региональный этап всероссийского конкурса «Цифровой прорыв». Во время 36-часового хакатона участники разработают прототипы цифровых продуктов, призванных помочь в решении острых проблем различных отраслей России.



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