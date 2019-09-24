Тело пропавшего двое суток назад в Челнах рыбака найдено недалеко от берега Камы в камышах

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ»). Тело пропавшего двое суток назад в Набережных Челнах 52-летнего рыбака найдено недалеко от берега в камышах. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил заместитель начальника ЗПСО №6 Денис Бессмертных.

«Поиск пропавшего мужчины производился по заливу Камы. Накануне около 15.30 в трехстах метрах от берега была обнаружена лодка. Мужчины в ней не было. Сегодня в четыре утра поиски рыбака возобновились», – рассказал агентству Денис Бессмертных.

Сегодня спустя два часа с начала поисков в камышах было обнаружено тело мужчины. Его извлекли из воды и доставили на берег, где передали полицейским.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что 52-летний мужчина уехал на рыбалку и пропал. На берегу Камы был обнаружен велосипед рыбака, а позднее в трехстах метрах от берега – его лодка.





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