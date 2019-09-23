В Набережных Челнах ищут пропавшего мужчину, чей велосипед и лодку нашли недалеко от места рыбалки

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). В Набережных Челнах спасатели на Каме ищут пропавшего рыбака, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня днем поступила информация о том, что накануне утром 52-летний мужчина отправился на велосипеде к месту рыбалки и исчез. На поиски отправились спасатели ЗПСО № 6, инспектор ГИМС и полицейские», — рассказали в министерстве.

Поисковая группа обнаружила велосипед рыбака, а позднее на воде – его резиновую лодку, в которой находился телефон пропавшего.

Поиски прекратили с наступлением темного времени суток. В четыре часа утра работы планируют возобновить.

В МЧС напоминают, что коварство осенней погоды, сильный ветер, холод и ночные заморозки повышают риски несчастных случаев на водоёмах Республики. В ночное время синоптики прогнозируют минусовые температуры. Соответственно резко снизилась и температура воды, которая сейчас не превышает 5 градусов, а на крупных реках она ещё ниже.

«Если человек окажется в воде, то в данных погодных условиях он погибнет уже через полчаса от переохлаждения организма. Я не рекомендую выезжать на ПВХ-лодках в такую погоду. Они не рассчитаны для пользования на фарватерах и руслах рек, только в береговой зоне. Если вам все же необходимо выехать в таких сложных условиях, необходимо надевать на себя спасательные жилеты, иметь средства связи и предупреждать родственников и знакомых», — настоятельно рекомендовал Главный государственный инспектор Республики Татарстан по маломерным судам Юрий Венедиктов.

ГИМС также рекомендуют судовладельцам воздержаться от выхода на воду во время непогоды. Важно не забывать, что согласно Правилам охраны жизни людей на водных объектах, владельцам маломерных судов запрещен выход в акваторию при высоте волны 0,5 метра. В крайнем случае, если природная стихия застала вас врасплох, нужно попытаться укрыться в безопасном месте и дать сигнал бедствия.

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