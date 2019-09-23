Во время пуска тепла в Казани заработают телефоны горячей линии

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). Завтра, 24 сентября, в Казани стартует отопительный сезон. Во время пуска тепла в городе будут работать телефоны горячей линии, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

В сообщении отмечается, что «со старта отопительного сезона в течение двух недель будет проводиться регулировка и отладка работы отопительных систем».

В первую очередь отопление включат в учреждениях здравоохранения и образования. Впрочем, тепло уже подано в большинство казанских детских садов и школ (349 и 176 соответственно). Всего на сегодняшний день пуск тепла произведен на 541 объекте образования, что составляет 89,4% от общего их числа.

По вопросам включения отопления горожане могут обратиться в администрации районов столицы РТ. Жителям Авиастроительного и Ново-Савиновского районов необходимо звонить по номеру 519-34-88, Вахитовского и Приволжского районов – 277-81-41, Кировского и Московского районов – 557-76-10, Советского района – 272-00-65, префектуры «Старый город» – 221-49-99.

Кроме того, казанцы могут позвонить и в свои управляющие компании, список телефонов которых опубликован на сайте мэрии.

Задать вопросы по поводу пуска тепла можно и в Комитете жилищно-коммунального хозяйства по номерам 590-96-22 и 590-96-23, а также в службе «Открытая Казань» по номеру 236-41-23.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что запуск тепла уже состоялся в 27 районах Татарстана.

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