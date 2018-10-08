Рустаму Нигматуллину доложили о запуске тепла в 27 районах Татарстана

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). В Татарстане начался запуск тепла в социальные учреждения и жилые дома. В республике запущено свыше 1,2 тыс. котельных в 27 муниципальных районах. Об этом сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов на совещании республиканского штаба по подготовке к отопительному периоду.

Как сообщает пресс-служба Президента РТ, совещание в Доме Правительства республики провел первый вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин.

В своем докладе Алексей Фролов отметил, что на сегодняшний день произведен пуск 1,2 тыс. котельных, отапливаются свыше 3,6 тыс. многоквартирных домов, 795 школ и более 1 тыс. детсадов. «Приняты решения о пуске тепла в 27 районах: Агрызском, Азнакаевском, Аксубаевском, Альметьевском, Апастовском, Арском, Атнинском, Бавлинском, Буинском, Бугульминском, Верхнеуслонском, Высокогорском и ряде других», – доложил он.

Также прозвучали доклады руководителей исполнительных комитетов Казани, Набережных Челнов, Зеленодольска, Актаныша и Буинска. В Набережных Челнах процесс пуска тепла в жилые дома уже начался. В Казани пуск тепла в жилые дома массово начнется 24 сентября.

Подводя итоги совещания, Рустам Нигматуллин поручил организовано и четко провести работу по подготовке к отопительному сезону. «Безоговорочно необходимо пустить тепло в детские сады, школы, больницы, жилые дома. Вопрос тепла – один из самых важных. Прошу руководителей муниципальных образований взять вопрос на личный контроль», – заключил первый вице-премьер РТ.

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