Казанский ТЮЗ откроет новый сезон премьерой спектакля «Капитанская дочка»

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). Казанский ТЮЗ откроет 87-й театральный сезон премьерой спектакля «Капитанская дочка» по повести Александра Пушкина в постановке режиссера Ильгиза Зайниева. Спектакль состоится 4 октября, сообщает пресс-служба театра.



Постановка рассказывает о главных человеческих ценностях – чести, достоинстве, благородстве.



Ильгиз Зайниев отметил, что классическую историю они попытались рассказать современным языком.



«Мы старались современным языком рассказать историю, которую написал Пушкин, ушли от его формы дневников. Насколько я знаю, с этой повестью такое делается редко. Надеемся, у нас получилось цельное повествование без рассказчиков», – отметил Ильгиз Зайниев.



Работа над «Капитанской дочкой» стартовала в конце прошлого театрального сезона. В постановочной группе работали московский художник Надежда Скоморохова и художник по свету Андрей Козлов из Рязанского государственного областного театра драмы.



В премьере задействованы три поколения артистов театра – народный артист РТ Михаил Меркушин, заслуженные артисты РТ Алексей Зильбер, Арсений Курченков, Дмитрий Язов, артисты Евгений Быльнов, Виталий Дмитриев и другие.

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