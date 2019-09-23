В театре Кариева любители современного танца увидят мировую премьеру балета «Весна священная»

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). Казанский камерный балет «Пантера» предлагает любителям современного танца мировую премьеру спектакля-балета «Весна священная» на музыку Игоря Стравинского в авторском прочтении Наиля Ибрагимова.

Событие состоится в Татарском ТЮЗе имени Г. Кариева 30 сентября, сообщают его организаторы.





Спектакль, рассказывающий о земных радостях и неизбежности жертвы, впервые был показан в 1913 году в Париже. Новая постановка выдвинута на соискание премий «Тантана» и «Золотая Маска».





В этот же вечер казанский зритель сможет познакомиться с гостьей из Франции – молодой, но уже известной в Европе танцовщицей и хореографом Жанной Галуа. В рамках тура по России она вместе с партнером Рафаэлем Смадиа представит свои получившие множество танцевальных премий работы – дуэт Compact и соло P=mg.

Начало запланировано на 18.30.

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