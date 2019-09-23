Наследник «Тавриды» – урбанистический хакатон даст в Казани бесплатные лекции о новой архитектуре

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ», Оксана Романова). Проект-наследник крымского молодежного форума «Таврида» – всероссийский урбанистический хакатон «Города» проведет в Казани серию бесплатных лекций о тенденциях в современной архитектуре. Встречи со слушателями анонсировала сегодня во время тематической пресс-конференции в ИА «Татар-информ» начальник отдела Молодежного центра РТ, организатор хакатона от Татарстана Кадрия Бугрова.

«Уже сегодня запланирована встреча, которая посвящена культурному наполнению молодежных центров и креативных пространств, где спикерами будут известные архитекторы, культурологи со всей России. Эти встречи открыты, на них могут прийти как участники, так и местные жители, директора молодежных центров и все, кому интересна тема современных тенденций. Проходить лекции будут в Центре современной культуры “Смена“, начало – в восемь часов вечера», – рассказала спикер.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», всероссийский урбанистический хакатон «Города» стартовал в Казани 21 сентября. За ближайшую неделю 30 финалистов крымского молодежного форума «Таврида» и 14 отобранных в ходе республиканского конкурса молодых архитекторов из Татарстана будут работать в командах над проектами семи современных молодежных центров региона. Ребятам предстоит, например, перепроектировать здания бывшей котельной, банка и даже остов постройки начала ХХ века. Концепцию команды-победителя министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов пообещал реализовать уже в 2020 году.

В ожидании креативных предложений от участников хакатона, которые будут представлены жюри 27 сентября, казанцы смогут также посетить лекцию руководителя ижевского культурного агентства «КультProСвет», основателя арт-центра «Грифон» Александра Старкова. Она пройдет в «Смене» 24 сентября – член правления и руководитель исполкома Национальной инициативы «Живые города» Старков расскажет, как жители, власть и бизнес могут совместными усилиями сформировать крутое общественное пространство.

25 сентября главный куратор фестиваля «Арт-Овраг» Антон Кочуркин расскажет о фестивальных культурных программах. В этот же день состоится дискуссия о современных тенденциях в архитектуре и проектировании общественных зданий. Ее экспертами станут директор Института архитектуры и дизайна КГАСУ Карина Насибуллина и основатель, руководитель и главный архитектор компаний «АДТ» и «АДТ-проект» Ильсияр Тухватуллина.

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