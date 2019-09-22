Банк, котельная и руины начала ХХ века: финалистам «Тавриды» поручили проекты молодежных центров РТ

(Казань, 22 сентября, «Татар-информ, Оксана Романова). В Казани дан старт Всероссийскому урбанистическому хакатону «Города». В течение недели 30 финалистов крымского молодежного форума «Таврида» будут работать в командах над проектами современных молодежных центров Республики Татарстан. Ребятам предстоит, например, перепроектировать здания бывшей котельной, банка и даже остов постройки начала ХХ века.

На церемонии открытия хакатона в МЦ «Московский» (бывший ДК Урицкого) министр РТ по делам молодежи Дамир Фаттахов напутствовал участников из 17 регионов России, подчеркнув, что «мы как никогда готовы».

«У нас есть принцип: ничего для молодежи — без молодежи. И еще: неважно, где родился, в Татарстане пригодился. Вы все прекрасные, вы клево улыбаетесь — значит, все получится. Вы те люди, которые „керосинят“ каждые пять новые предложения. Мы, как свежего воздуха, ждем от вас этих идей», — подчеркнул Фаттахов.

Замглавы Минстроя РТ Данис Вильданов со своей стороны подчеркнул, что необычайно рад диалогу строителей и архитекторов.

«Говорят, что строители с архитекторами никогда не подружатся, но это неправда. Здесь, в Татарстане, мы все дружим. Я хочу пожелать вам, чтобы креатив из вас бил, но когда вы будете креативить, все же не забывайте про СНИПы и ГОСТы, потому что придуманное еще надо потом построить», — напутствовал Данис Вильданов.

По итогам Всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида» урбанистический хакатон, и это впервые, проходит в этом году в двух регионах России — Ханты-Мансийском автономном округе Югра (Сургут) и Татарстане. В Сургуте участники проектировали общественные пространства (скверы), проект победителей предполагает строительство на месте старой насосной станции современного амфитеатра.

Участники хакатона в Татарстане до 27 сентября будут изучать предложенные командам объекты, проводить встречи с населением для выявления их приоритетных пожеланий к объектам, консультироваться с кураторами и, конечно, генерировать идеи по преображению доставшихся им объектов.

«Всегда важно давать слово молодежи, а сейчас есть острый запрос именно на то, чтобы быть услышанным. Нужно дать молодому человеку высказаться, каким он видит молодежный центр, дабы не мы с вами будем туда ходить, а именно тот молодой человек. И здорово, что еще год назад наш Президент Рустам Нургалиевич (Минниханов — прим. Т-и) поддержал тот подход к капитальному ремонту, когда отраслевик, человек, который руководит этим центром, который будет пользоваться этим центром, сначала формулирует функционал этого помещения, говорит, что ему нужно, исходя из новых трендов и всего того, что актуально и востребовано у молодых людей, и только после получения этой концепции мы имеем возможность четко сформулировать задачу строителям», — акцентировал Дамир Фаттахов, комментируя старт проекта СМИ.

Он также отметил, что очень рад тому, что Федеральное агентство по делам молодежи в лице Роскультцентра приняло решение провести архитектурный хакатон именно в Татарстане.

«Когда Московский архитектурный институт (МАРХИ) получил возможность поработать с Роскультцентром, с „Тавридой“ и нам рассказали о площадке Татарстан, мы с большим интересом отнеслись к этой теме, потому что давно следим за тем, какие здесь происходят невероятные новаторские процессы и по нашей профессии в том числе. Это очень приятно. Я думаю, тот принцип, который вы пропагандируете в рамках молодежной политики и в других направлениях, через пару лет накроет всю нашу страну. Мы перестанем мучиться с результатом и начнем вместе создавать продукт с самого начала. Наш подход: мы делаем не ремонт, мы формируем сценарий, формируем некую жизнь для места и пространства, для людей», — сказала со своей стороны контент-куратор МАРХИ Анастасия Успенская.

Всего перепроектировать участники хакатона будут 7 объектов на территории РТ. Их выбрали, ориентируясь на желание и активность самих районов Татарстана (Азнакаевский, Бавлинский, Лениногорский, Мамадышский, Арский районы), два объекта находятся в Казани.

Так, Камила Гильмутдинова родом из столицы Татарстана, а сейчас студентка 4-го курса Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета, будет работать в команде из пяти человек. Группе достался объект для перепроектирования в Азнакаево. Это здание 1972 года с площадью территории более 3 тыс. кв. м.

«В „Тавриде“ я участвовала второй раз, в этом году прошла отбор на хакатон „Города“. Для меня большая честь попасть в родной регион и сделать вклад в развитие молодежных центров здесь. Молодежный центр должен быть местом, куда я, например, могу пойти поработать, обсудить свой проект с сокомандниками, попить кофе одновременно, сходить на лекции... То есть это должно быть мультифункциональное пространство, где мы можем заниматься разными делами, которые нам интересны, а не навязаны со стороны. Сейчас архитектура очень гибкая, и молодежный центр должен пространством, которое подстроится под любые запросы», — изложила свое видение девушка.

Студент МАРХИ Алексей Устинов отметил, что в отрасли не хватает активных людей, а подобные форумы и хакатоны помогают развивать архитектурные движения и соучастное проектирование.

«Формат просто потрясающий, я приехал на него уже во второй раз и уверен, что с каждым годом таких хакатонов будет все больше. И я очень удивлен тем зданием, где мы сейчас находимся: оно такое современное, красивое (реконструкция бывшего ДК Урицкого, ныне МЦ „Московский“ закончена в 2018 году — прим. Т-и). Думаю, что я буду вдохновляться именно этим зданием, а также идентичностью, особенностью Татарстана, которые мы изучали заранее», — поделился он планами.

Проектирование объектов не работой в стол, а с возможностью увидеть свои идеи реализованными в ближайшие годы, как подчеркнул министр РТ по делам молодежи Дамир Фаттахов, — самое важное в хакатоне «Города».

«При поддержке руководства республики у нас есть программа капитального ремонта молодежных центров. И для всех тех проектов, которые мы получим, сделаем все возможное, чтобы реализовать их. Возможно, чтобы уже на следующий год какой-то из проектов нашел свою реализацию, воплощение в Татарстане. Думаю год, два, три, и все те проекты, которые ребята придумают, будут воплощены в жизнь», — заключил Фаттахов.

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