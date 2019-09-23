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Татар-информ

23 сентября 2019, 15:48

Здоровье и среда

В Гидрометцентре России рассказали о времени прихода бабьего лета

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Здоровье и среда

В Гидрометцентре России рассказали о времени прихода бабьего лета

Умеренно теплая погода может вернуться в страну лишь в октябре.

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). Бабье лето придет в Россию, но только в октябре. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает телеканал «360».

«В сентябре бабьего лета не будет. <…> все-таки холодная погода – это такой сильный недостаток для бабьего лета», –объяснил специалист. И добавил, что теплая погода в начале текущего месяца являлась продолжением обычного лета и не имела никакого отношения к бабьему.

Сославшись на предварительные расчеты, Вильфанд сообщил: «<…> в первой декаде – в первой половине октября возможны прозрачные, сухие, умеренно теплые дни, когда температура будет подниматься до 15 градусов».

При этом, по словам научного руководителя Гидрометцентра России, синоптики смогут определить точный момент наступления бабьего лета только за два-три дня до его начала. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в ближайшие дни на территории Татарстана сохранится холодная погода.

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