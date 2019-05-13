Метшин: Отключение воды в почти половине жилфонда Казани на 30 часов — это серьезное испытание

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ», Александра Давыдова). В пятницу, 27 сентября, с 22.00 до 29 сентября в Казани отключат водоснабжение части Авиастроительного, Кировского, Московского и Ново-Савиновского районов города Казани. Об этом на деловом понедельнике рассказал директор «Водоканала» Андрей Егоров.

«На этой неделе на водозаборе возникла ситуация, которая требует мобилизации большого количества хозяйствующих субъектов... В связи с плановой аварийной работой на водозаборе мы заменим запорную арматуру диаметром тысячу мм. 1969 года выпуска, на которой была обнаружена трещина чугунного корпуса», — отметил спикер.

Он также добавил, что подача воды будет прекращена в более 1,7 тыс. многоквартирных домов, 10 тыс. частных домов и 800 объектах социальной сферы. Кроме того, в 300 многоквартирных жилых домах и 70 объектах социальной сферы давление воды будет понижено.

«Отключение воды на 30 часов в почти половине жилого фонда города Казани и объектах социальной инфраструктуры — это серьезное испытание, к которому мы готовимся», — заключил мэр Казани Ильсур Метшин.

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