В Башкортостане выпал первый снег

(Казань, 22 сентября, «Татар-информ»). Накануне врио главы Башкортостана Радий Хабиров запечатлел на фотографии первый снег, выпавший в этом году в регионе. Селфи он опубликовал на своей странице в Instagram.

«К Башкирии потихоньку подкрадывается зима...» — оставил комментарий под постом Радий Хабиров.

Судя по хэштегу, фотография была сделана в Абзелиловском районе.

Кроме того, сегодня в соцсетях появились фотографии первого снега, выпавшего еще в одном восточном районе республики — в Белорецком.

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