Нарышкин: Запад внедряет в странах СНГ либеральные ценности в ущерб общечеловеческим

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ», Диана Авакян). С учетом общей деградации системы международных отношений и международной безопасности в Службе внешней разведки России видят, как США и НАТО пытаются усиленно влиять на страны Содружества Независимых Государств. Об этом журналистам рассказал директор службы Сергей Нарышкин.

«Видим, что они предпринимают активные попытки внедрить западные либеральные ценности в ущерб защищаемым нами истинным общечеловеческим ценностям и пытаются сформировать негативное отношение ко всем авторитетам, прежде всего к институтам государства, — сказал он. — Один из главных векторов такого гибридного воздействия направлен на сферу общественного сознания, размывание складывающихся веками традиций наших государств и народов, веры, на подмену исторической памяти».

Взаимодействие наших органов государственной безопасности и разведывательных служб СНГ нацелены на то, чтобы сделать невозможным такое негативное влияние на развитие ситуаций в странах, продолжил Нарышкин.

«Разведывательные службы наших стран довольно активно сотрудничают, взаимодействуют. Формы взаимодействия разные, мы активно обмениваемся разведывательной информацией, проводим совместные операции, помогаем друг другу в части подготовки и переподготовки кадров», — подчеркнул глава СВР.

Столица Татарстана сегодня принимала ежегодный Саммит разведок стран СНГ. В мероприятии приняли участие директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин и Президент РТ Рустам Минниханов. На заседании обсудили совместные усилия по нейтрализации вызовов государствам-участникам СНГ, связанные с вмешательством внешних сил.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.