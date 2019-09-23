Минниханов: Наш приоритет — формирование жесткой стратегии противодействия международному терроризму

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ», Диана Авакян). В условиях обострения международной обстановки крайне необходимо скоординировать работу и взаимодействие всех специальных служб государств — членов Содружества Независимых Государств. Об этом заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов на ежегодном Саммите разведок стран СНГ, который проходит в Казанской Ратуше.

«Мы заинтересованы в использовании международного опыта, считаем важным обмен лучшими практиками и специалистами. Уверен, совместная работа внесет существенный вклад в решение общей задачи по обеспечению безопасности наших граждан», — сказал он.

Информационные ресурсы, финансируемые из-за рубежа, стремятся дестабилизировать внутриполитическую обстановку, подогреть протестные настроения, религиозную и межнациональную рознь, дискредитируют усилия государства и правоохранительных органов, продолжил Президент РТ.

«Одна из наших приоритетных задач на сегодняшний день — это формирование жесткой стратегии противодействия международному терроризму. Недавнее событие в Саудовской Аравии наглядно показывает, что высокотехнологичные угрозы, которые ранее не воспринимались как реальные, выдвигаются на первый план», — продолжил Минниханов.

Несколько заводов саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco 14 сентября подверглись атаке беспилотников, после чего королевство было вынуждено сократить производство нефти более чем вдвое.

Эти события обуславливают актуальность повестки совещания, сказал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. «Уверен, что нашей работе будет сопутствовать деловая и конструктивная атмосфера, которая позволит нам откровенно обменяться оценками угроз нашим странам и в целом сверить подходы к взаимодействию наших специальных служб, внести необходимые коррективы в этот процесс», — отметил он.

Проходящая в Казани ежегодная встреча руководителей разведок стран СНГ находится в поле повышенного внимания руководства страны. Свое обращение участникам саммита направил Президент России Владимир Путин.

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