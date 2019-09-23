Перевозчики назвали фейком фотографии с молитвами в казанских автобусах

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Сообщения о молитвах на поручнях в казанских автобусах — фейк, считает председатель Ассоциации автотранспортных предприятий РТ Сергей Темляков. По его словам, на фото видно, что кнопка для сообщения водителю заметно отличается от той, которая установлена в краснобусах.

«Заявляю, что ни в одном казанском автобусе нет поручней с молитвами. Обратите внимание на кнопку для сообщения водителю об остановке. Такой нет ни в одном казанском автобусе — у нас она квадратная, в стойке, а здесь она снаружи. Фотографии сделаны не в казанском автобусе», — подчеркнул он.

Он добавил, что поручнем с такой кнопкой оснащены новые трамваи, но и в них нет подобных листовок: «Как нам сообщили в Метроэлектротрансе, держателей с молитвами у них тоже нет».

Перевозчики считают, что сообщение может быть частью информационной атаки на них, как ранее было с видео, на котором водитель краснобуса избил пассажира.

«Видимо, кто-то решил поймать на этом хайп, а, может, за деньги разместил информацию, специально решив навести напраслину на казанских перевозчиков», — подытожил председатель Ассоциации автотранспортных предприятий РТ

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.