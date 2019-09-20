После драки с пассажиром водитель казанского автобуса обратился в полицию

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). Появились подробности драки между пассажиром и водителем казанского автобуса, попавшей на видео. Информацией поделился председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

«Пассажир сам напал на водителя, тот сперва пытался его успокоить, однако этот момент почему-то не попал на видео, растиражированное в социальных сетях. Вчера вечером водитель обратился в органы внутренних дел, где зафиксировал побои», — рассказал Темляков.

По его словам, в тот день пассажир начал ругаться и шуметь в автобусе, другие делали ему замечания. В транспорте нет контролера-кассира – при выходе мужчина должен был заплатить за проезд. В момент, когда пришла его очередь оплачивать, тот ударил водителя по лицу.

«Водитель скрутил нападавшего, вывел его из салона, но тот вернулся и снова напал. Он лез в драку и осыпал оппонента нецензурной бранью, в итоге водителю пришлось защищаться – именно этот момент попал на видео», — рассказал Темляков.

Он отметил, что восемь свидетелей оставили свои телефоны и готовы подтвердить, что именно пассажир спровоцировал драку. Сам он убежал. По данным АТП РТ, заявление в полицию от пассажира не поступало.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что вчера днем в социальных сетях появилось видео, на котором водитель краснобуса избил пассажира.

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