(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал чушью утверждение американских СМИ о том, что российские дипломатические дачи использовались для слежки за ФБР. Об этом он заявил на ежегодном Саммите разведок стран СНГ, который проходит в Казанской Ратуше.

На вопрос журналиста: «Как вы прокомментируете утверждение американских СМИ, что российские дипломатические дачи использовались для слежки за ФБР?», Сергей Нарышкин ответил: «Как чушь».

Ранее сообщалось, что в работе форума примут участие делегации из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Кроме этого, свое обращение к участникам Саммита направил Президент Российской Федерации Владимир Путин.

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