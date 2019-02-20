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Татар-информ

23 сентября 2019, 10:22

Политика

Путин участникам Саммита разведок СНГ в Казани: Наша общая цель — противостоять внешним угрозам

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Политика

Путин участникам Саммита разведок СНГ в Казани: Наша общая цель — противостоять внешним угрозам

Фото: архив kremlin.ru

Президент РФ направил обращение участникам совещания глав разведок, проходящего в столице РТ.

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ», Егор Никитин). Проходящая в Казани ежегодная встреча руководителей разведок стран СНГ находится в поле повышенного внимания руководства страны. Свое обращение участникам саммита направил Президент России Владимир Путин. 

Послание главы государства присутствующим зачитал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Перед этим он напомнил участникам саммита, что такой формат встреч появился после московского совещания в декабре 2000 года, с тех пор саммит проходил в девяти городах стран СНГ. 

«Встреча в этом формате — хороший повод оценить результаты совместной работы, проанализировать накопленный опыт и наметить ближайшую перспективу нашего сотрудничества», — отметил Нарышкин.

После этого он зачитал обращение Президента России Владимира Путина, который отметил актуальность темы нынешнего совещания — угроз безопасности, связанных с внешним вмешательством.

«Складывающаяся в мире обстановка диктует необходимость поиска новых путей реагирования на современные вызовы и угрозы. Глобализация и стремительный прогресс IT-технологий открывают прорывные возможности для развития международного сотрудничества. Вместе с тем очевидны и новые риски. В том числе, речь идет о попытках внешнего воздействия на общественное мнение и политическую жизнь практически в любой стране», — отметил в своем послании Президент РФ. 

В заключительной части обращения Владимир Путин подчеркнул — общая цель участников саммита заключается в недопущении попыток дестабилизации ситуации и внешнего вмешательства в политические и общественные процессы на территории СНГ. 

«Уверен, что ваша встреча пройдет в конструктивном ключе, а ее решения будут востребованы», — резюмировал Владимир Путин.

 

 

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