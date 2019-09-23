В Татарстане подача тепла стартовала в 24 муниципальных районах

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). На территории Республики Татарстан начали подачу тепла в 24 муниципальных районах, информирует пресс-служба Минстроя РТ.

Так, по состоянию на 23 сентября решения о подаче отопления были приняты в следующих районах республики: Арском, Дрожжановском, Буинском, Тетюшском, Ютазинском, Атнинском, Муслюмовском, Елабужском, Мензелинском, Заинском, Агрызском, Высокогорском, Спасском, Бавлинском, Апастовском, Рыбно-Слободском, Аксубаевском, Альметьевском, Нижнекамском, Лениногорском, Бугульминском, Верхне-Услонском, Мамадышском, а также в городах Казань и Набережные Челны.

«На сегодняшний день отопление подано в 606 школ, 732 детских садов, 863 объекта здравоохранения, 372 объекта культуры, 102 объектов спорта, 63 объектов соцзащиты. Произведен пуск 1093 котельных», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что в 2019 году отопительный сезон стартовал на неделю раньше, чем в прошлом.

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