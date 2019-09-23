Гособвинение по делу о перестрелке в центре Казани представляет Илдус Нафиков

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Гособвинение по делу о перестрелке в центре Казани, которая произошла в конце прошлого года, представляет Илдус Нафиков. Сегодня в Верховном суде РТ стартовало первое заседание по этому делу.

Сегодня подозреваемому 55-летнему Ринату Раимджанову прокурор республики зачитал обвинение, после чего суд приступил к допросу свидетелей – вдовы погибшего Ришата Садыкова и раненного в тот день Сергея Мазанова.

Мазанов рассказал, что дружил с погибшим Садыковым с самого детства.

«Мы были знакомы с семи лет, закончили одну школу. В тот день я пришел к Ришату в ломбард, мы посидели, поговорили, а потом он предложил довезти меня. Мы вышли на улицу, и, когда садились в машину, я увидел человека с пистолетом, он просил Ришата выйти, но тот отказался. Тогда незнакомец выстрелил в окно. Меня оглушило», - рассказал потерпевший.

Подсудимый свою вину признал лишь частично, объяснив, что не хотел никого убивать.

«Я хочу искренне извиниться за то, что произошло. Мне тяжело сейчас об этом говорить. Это получилось ненамеренно», – обратился Раимджанов к вдове.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 25 декабря прошлого года на перекрестке улиц Островского и Университетской в Казани произошла перестрелка.

По версии следствия, 55-летний Ринат Раимджанов сначала ранил одного мужчину, а затем выстрелил в его приятеля. От полученных травм один из них – директор ломбарда Ришат Садыков – скончался в больнице.

Раимджанов скрылся с места преступления – на его розыск у полицейских ушло поряка полгода. Задержали злоумышленника 14 мая в съемной квартире в одном из домов ЖК «Салават Купере».



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