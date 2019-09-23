Елабужское село Свиногорье вышло в финал конкурса на самое веселое название в России

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). Село Свиногорье прошло в финал конкурса на самое веселое название населенного пункта России, сообщает сервис путешествий Туту.ру.

Очередного финалиста выбирали пользователи сообщества Туту.ру во «ВКонтакте». «Конечно, Балдейка!», «за Свиногорье!!!», «Кто не был в Балдейке — тот не балдел!» и другие призывы не утихали в сообществе.

«Почти сразу же вперед с небольшим отрывом голосов вырвались Балдейка и Свиногорье, итог голосования был непредсказуем», – отмечает источник.

В минувшие выходные закончилось третье из десяти отборочных голосований. За неделю, с 16 по 21 сентября, свои голоса отдали более 31 тыс. человек. В итоге село Свиногорье Елабужского района РТ заняло первое место в своем отборочном раунде и обеспечило себе место в финальном голосовании, которое состоится в середине ноября.

Мухоудеровка из Белгородской области и Хохотуй из Забайкальского края уже в финале, а сейчас к ним присоединилось село Свиногорье. В итоге в финальном голосовании встретятся десять населенных пунктов, победивших в своих отборочных раундах.

Победитель получит от Туту.ру памятный кубок и знак «Российский населенный пункт с самым веселым названием 2019», о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

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