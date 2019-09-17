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Татар-информ

17 сентября 2019, 11:54

Общество

Село Свиногорье Елабужского района поборется в конкурсе на самое смешное название в России

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Общество

Село Свиногорье Елабужского района поборется в конкурсе на самое смешное название в России

Фото: соцсети

Отдать свой голос за самое смешное название можно до 21 сентября.

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ»). Населенный пункт Татарстана под названием Свиногорье поборется за самое смешное название в России. Конкурс проводит сервис Туту.ру. Голосование размещено в официальном паблике во «Вконтакте».

В настоящее время стартовал третий раунд голосования, всего их насчитывается десять. Итоги станут известны в ноябре.

В третьем раунде принимают участие десять сел и деревень: Свиногорье (Республика Татарстан), а также Балдейка, Подмой и Люк (Республика Удмуртия), Русская Швейцария (Республика Башкортостан), Париж, Радиомайка (Челябинская область), Дикая Гарь, Невидимка (Пермский край), Незевай (Свердловская область).

Отдать свой голос за самое смешное название можно до 21 сентября. Населенный пункт, набравший больше всего голосов, попадет в финал.

Победитель получит от Туту.ру памятный кубок и знак «Российский населенный пункт с самым веселым названием 2019».

В прошлом году победителем стала деревня Чуваки в Пермском крае. Второе место завоевало село Мошонки Калужской области, третье – деревне Варварина Гайка Саратовской области.

Село Свиногорье находится в Елабужском районе. Оно известно с 1668 года. В дореволюционных источниках упоминается под названимем Свиные Горы, Рождественское. Первоначально оно являлось собственностью Раифского Богородицкого монастыря, в 1763 году жители были переведены в разряд экономических, позднее – государственных крестьян, они занимались земледелием, разведением скота, в том числе и свиней. По другой версии, в здешних лесах было много кабанов.

В начале 20 века здесь функционировали Христорождественская церковь, земская школа, народная библиотека (была открыта в 1901 году). На сегодняшний день в селе имеется пять улиц, проживают около 70 человек, вблизи находится Свиногорский комплекс.

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